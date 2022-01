Inauguração da Casa-Museu Miguel Torga nas comemorações do 27º aniversário da morte do escritor

A Casa Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, foi inaugurada no passado dia 17 janeiro, data em que se assinalaram os 27 anos da morte do escritor.

As comemorações evocativas tiveram início pelas 15h00 no Espaço Miguel Torga, com a inauguração da exposição Contramuros de Francisco Laranjo, artista que realizou aguarelas a que chamou: “Imagens do silêncio”.

“Se a pintura pressupõe em si mesma a condição de silêncio, na sua execução, o silêncio de um mundo parado e fechado que foi a experiência recente, acrescentaram silêncio ao silêncio da própria pintura, constituindo estas imagens repercussões dessa experiência. Depois, elas aparecem e expõem-se como que em repouso, encostadas ao muro, como que também aguardando o seu destino final e razão: Contramuro”, referiu Francisco Laranjo.

A sessão de abertura foi marcada pelos discursos do Diretor do Espaço Miguel Torga, da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, da Diretora da Direção Regional de Cultura do Norte, Laura Castro e de um discurso escrito pela filha de Miguel Torga, Clara Rocha, que por questões de saúde não esteve presente no evento, delegando o seu discurso que posteriormente foi interpretado pelo diretor do Espaço Miguel Torga. João Luís Sequeira.

Para a presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, esta Casa Museu vai ser um complemento ao Espaço Miguel Torga e frisa a abordagem expositiva muito centrada na intimidade do escritor. “Hoje, é um dia feliz para todos nós, depois de alguns anos passados sobre o início deste processo inaugurar a casa-museu Miguel Torga a 17 de janeiro, quando passam 27 anos sobre a morte de Miguel Torga, e de uma data que de forma ainda mais vincada evocamos a sua vida e obra, que foi para mim e para o Município do qual dirijo, um valor inestimável. (…) O Município de Sabrosa, tudo fará, para que hoje, amanhã e ao longo dos tempos a casa de Miguel Torga seja uma referência incontornável e um ponto cultural da região, contribuindo sempre, como já acontece com o Espaço Miguel Torga, para valorizar o poeta, o escritor, o humanista e este reino maravilhoso”, disse.