Inauguração da exposição “Albuquerque Mendes: Corpo de Performance”, no Museu da Vila Velha

Foi hoje inaugurada, no Museu da Vila Velha, a exposição “Albuquerque Mendes: Corpo de Performance”. Estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, a Vereadora da Cultura, Eugénia Almeida, a Diretora Regional da Cultura do Norte, Laura Castro, em representação da Ministra da Cultura e mais de uma centena e meia de pessoas.

Esta exposição, com curadoria de Paula Pinto, inventaria a performance como um meio nuclear da expressão artística de Albuquerque Mendes desde 1974. Transferindo o foco do objecto artístico para o corpo, da configuração formal para a gestualidade, da perspectiva contemplativa do observador para uma relação intrusiva com o público, da construção dos valores estéticos representativos da história da arte para a sua desconstrução através da valorização da acção ao vivo e da saída da instituição cultural para a rua, as práticas artísticas da performance não se reduzem à catalogação de um novo médium e não devem ser reduzidas aos eventos em si, uma vez que são um reflexo das transformações sociais e políticas da época e se reflectem noutras formas de produção cultural.

Precursor da performance arte em Portugal nos anos 70, Albuquerque Mendes (Trancoso, 1953) tem privilegiado o cruzamento entre práticas disciplinares como a pintura, a colagem, o teatro e a encenação, expandindo as suas acções para o espaço público e abrindo-as a um meio social arredado da cultura artística. À aprendizagem do processo de trabalho colectivo que desenvolveu enquanto aluno do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e à presença e participação em festivais nacionais e internacionais de performance que a experiência artística lhe proporcionou, Albuquerque Mendes associou a performatividade social própria da abertura democrática que se viveu em Portugal a partir de 1974. Esta exposição é um primeiro olhar retrospectivo para esse corpo de performance.

Esta exposição fica patente até dia 26 de setembro.