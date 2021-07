Inauguração da exposição “Metamorfoses Improváveis”, de Márcio Silva, na UTAD

Nesta quarta-feira, dia 7 de julho, pelas 17:00, vai ser inaugurada a exposição “Metamorfoses Improváveis”, de Márcio Silva, patente na galeria da Biblioteca Central da UTAD. Nesta exposição, que se manterá até 31 de agosto, de segunda a sexta-feira entre as 10:00 e as 17:00, o artista apresenta criações e recriações inspiradas na natureza.

Márcio Silva, formado em Arquitetura Paisagista na UTAD, é um quadro na instituição a trabalhar no Departamento de Geologia. Entrou para a UTAD há mais de 20 anos. Começou como mecânico nas oficinas, e, oito anos depois, passou para o Laboratório de Geologia, onde realiza um trabalho notável na confeção de lâminas delgadas. O gosto pelas rochas e o seu talento natural para os trabalhos manuais e design fizeram dele, simultaneamente, um artesão de grande qualidade. Nas horas libertas da sua rotina profissional, elabora peças de arte que enchem os olhos a quem as observa: anéis, brincos, candeeiros, porta-joias, miniaturas de espigueiros, relógios, etc.