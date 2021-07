Inauguração da nova geração do Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega

No dia 19 de julho de 2021, o Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega, realizou, nas instalações da Profisousa – Associação de Ensino Profissional do Vale do Sousa, a cerimónia de inauguração do arranque da nova geração da Rede Europe Direct 2021 – 2025.

Esta cerimónia contou com duas comunicações previamente gravadas, da Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, da chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves, e com a intervenção do Dr. Humberto Brito, presidente da Profisousa e da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. O coordenador do Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega, Carlos Graf moderou o evento, que contou também com a participação de Inês Pacheco, aluna da Escola Profissional Vértice.

Várias instituições estiveram representadas, como a Associação Empresarial de Paços de Ferreira, a Escola Profissional Vértice, o Centro Qualifica da Profisousa, a Moveltex, a ProSénior – Universidade Sénior de Paços de Ferreira, e o projeto Incorpora, numa cerimónia com presenças limitadas devido à pandemia de COVID – 19.

Sediado na Profisousa desde 2013, o Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega tem como missão fundamental promover um diálogo proactivo e contínuo com os cidadãos e tornar a União Europeia mais acessível às pessoas aos níveis local e regional.

Os centros Europe Direct organizam atividades para envolver os cidadãos no debate sobre o estado atual e o futuro do projeto europeu, estabelecem relações de proximidade com diferentes entidades, empresas, sociedade civil e meios de comunicação social locais, e ajudam as instituições europeias a entender melhor as sensibilidades, preocupações e opinião pública nas suas áreas geográficas.

Em Portugal, esta rede conta com 15 centros que cobrem todo o território nacional, com uma distribuição geográfica abrangente, de Norte a Sul, do litoral ao interior, e incluindo as Regiões Autónomas. Em toda a União Europeia a Rede Europe Direct é composta por cerca de 420 centros.