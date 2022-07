Inauguração das obras de reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo de Boticas

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, inaugurou esta quarta-feira, dia 13 de julho, juntamente com o Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, as obras de reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo de Boticas.

Tendo em conta o estado bastante degradado e desgastado em que se encontrava o piso do pavilhão, o Município de Boticas com o apoio da Iberdrola, procedeu à instalação de um novo pavimento, criando assim melhores condições para a prática desportiva quer dos clubes, quer do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, que utiliza o espaço para as aulas de Educação Física.

Os trabalhos de beneficiação tiveram um custo de cerca de 83 mil euros suportados na totalidade pela Iberdrola, através da adenda ao protocolo de financiamento das ações que integram o Plano de Ação para o Desenvolvimento Socioeconómico e Cultural da Bacia do Tâmega para o ano 2022.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, afirmou que “a reabilitação do piso do pavilhão gimnodesportivo era um bem necessário para os utilizadores do espaço, que passam a ter melhores condições para a prática de desporto”, acrescentando que “os investimentos não se medem apenas pela sua grandeza, mas também por aquilo que representam para as populações”.

Uma vez que a cerimónia inaugural coincidiu com o início do Troféu Internacional de Futsal Joel 7, evento desportivo de homenagem ao jovem atleta do Grupo Desportivo de Boticas (GDB), Joel Nascimento, que faleceu num acidente de viação em março de 2021, o autarca terminou a sua intervenção deixando umas palavras de apreço e carinho à família e amigos do atleta, referindo que “a Câmara de Boticas estará sempre disponível para apoiar iniciativas que eternizem o percurso do Joel, pela pessoa e jogador exemplar que era”.