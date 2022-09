Inauguração de exposições no âmbito do do Pitoresco – Festival de Street Art de Vila Real

Realizou-se, no dia 15 de setembro, no Museu da Vila Velha, a inauguração de duas exposições incluídas na presente edição do Pitoresco – Festival de Street Art de Vila Real. A exposição Rastos, de @Bigod, mostra uma pouco do trabalho que é feito a céu aberto, explorando as várias técnicas usadas pelo artista na construção dos seus murais. Bacelar-Pereira n°1, é a primeira exposição de Bacelar – Pereira Design House, uma dupla de artistas locais, irmãos, cujo trabalho reflete a simbiose perfeita entre a paixão pela cerâmica e o design. São peças decorativas e/ou utilitárias desenhadas e feitas à mão.

A Vereadora do Pelouro da Cultura e de Animação e Turismo, Mara Minhava, deu as boas-vindas aos presentes, começando por fazer uma breve contextualização do Pitoresco que, como sublinhou, constitui uma excelente forma de “pintar” a cidade com cultura, com a cultura local, ou seja, com a nossa identidade. A ideia tem sido a de gravar nas paredes a nossa identidade cultural e construir aquilo a que chamamos de uma Galeria a Céu Aberto, que permite aos vila-realenses, assim como a quem nos visita, fazer um périplo pela cidade e ficar a conhecer melhor as nossas raízes.

Ambas as exposições estão patentes no Museu da Vila Velha, até final de Setembro.