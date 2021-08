Inauguração do Comboio de Montanha “Águias do Poío” em Mesão Frio

No dia 18 de agosto de 2021, em Mesão Frio, o Comboio de Montanha “Águias do Poío” iniciou circulação e foi inaugurado na Praça do Município.

Informação dos percursos disponíveis:

Percurso 1- Ribeira de Pena – Orla da Barragem- Pontos Turísticos

Percurso 2- Cerva- Pontos Turísticos- Azenha e Açude Rio Louredo- Agunchos- Minas -Praia Fluvial de Cerva

Percurso 3- Montanhas do Alvão- Saída de Ribeira de Pena – Pena Aventura- Almas do Concelho- Favais- Alvadia – Macieira- Limões- Cerva- Ribeira de Pena