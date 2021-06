Inaugurada a Casa da Cultura em Mondim de Basto

As portas da Casa da Cultura – Favo das Artes, em Mondim de Basto, abriram-se, ontem, para dar a conhecer aquele que será o palco de várias atividades culturais do concelho.

O Vice-Presidente Paulo Mota com o Vereador Nuno Lage e o Diretor Artístico, Tiago Pires, apresentaram não só o renovado espaço físico da Casa da Cultura, como revelaram pormenores da agenda cultural que vai ser dinamizada nos próximos meses com espetáculos de teatro, música e dança.

No próximo dia 4 de junho, a cerimónia de Inauguração do Favo das Artes – Casa da Cultura, contará com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e toda a cerimónia será transmitida em direto nas páginas de Facebook do Município e do Favo das Artes.

O espaço Favo das Artes – Casa da Cultura estará aberto a toda a comunidade e a todas as expressões culturais.