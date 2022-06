Foi ontem, segunda-feira, inaugurada a Mostra Escolar 2022, na Praça do Município, em Vila Real, com a participação de todos os estabelecimentos de educação e ensino públicos e privados do concelho. Esta Mostra irá decorrer toda a semana e contou, hoje, com a animação noturna a cargo do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus.

Informa-se também que todas as atividades previstas para amanhã, 1 de junho, foram reagendadas para o dia 8 de junho, depois de tomar em conta as previsões meteorológicas.