Inaugurada ampliação do Continente de Vila Real

O Continente de Vila Real está agora totalmente remodelado, com 4575 m2 de área de venda, 25 caixas no hipermercado, as lojas – ZU, Note, Well’s, Dr. Well’s, Worten Mobile, Worten, MO e Bagga – e mais lugares de estacionamento. O evento de reinauguração decorreu hoje com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, o CEO da Sonae MC, Luís Moutinho, e vários convidados da região.

A fachada do novo Continente de Vila Real é da autoria do conceituado arquiteto local Belém Lima, que incorporou referências da cidade neste projeto, nomeadamente o doce tradicional ‘Cristas de Galo’. Em termos de sustentabilidade ambiental, a utilização de painéis fotovoltaicos no estacionamento permite canalizar a energia solar para abastecer o edifício.

Segundo Luís Pereira, Diretor do Continente de Vila Real, “estamos muito entusiasmados com a remodelação do Continente de Vila Real, que está agora maior e mais moderno, para poder corresponder às necessidades dos nossos clientes e amigos. Convidamos a visitarem-nos e a conhecer os novos serviços que apresentamos, além das campanhas em vigor. A equipa de mais de 150 profissionais desta loja está entusiasmada e empenhada em prestar o melhor serviço aos nossos clientes, com a maior variedade e ao melhor preço.”

Além das preocupações ambientais, nesta modernização foi também assegurado a melhoria das condições de segurança, saúde e bem-estar de todos os colaboradores, pelo que se investiu na renovação de todas as áreas sociais, bem como na componente operacional.

Com capacidade para 587 lugares de estacionamento, o Continente de Vila Real imprimiu ainda melhorias significativas na paisagem urbana local e nos acessos à superfície comercial que está há 29 anos neste local.

A inauguração do espaço é assinalada com uma campanha de 10% de desconto em Cartão Continente, em toda a loja, entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro. No espaço está também a decorrer a ação Roda de Prémios (para compras acima dos 40 €) onde os clientes podem receber várias ofertas. No dia oficial da reabertura, há várias ofertas de boas-vindas para os clientes que visitem o espaço.

Aberta, diariamente, das 08h00 às 22h00, os consumidores têm vários produtos frescos e da época sempre disponíveis, desde as frutas e legumes, à padaria, talho e peixaria, bem como o serviço de take away.

A pensar no combate ao desperdício alimentar, os clientes podem encontrar à venda caixas 0% desperdício, com 5 kg de frutas e legumes em boas condições de consumo, mas próximos do limite da sua vida útil, por 0,50€/kg.

Na vertente ambiental há ainda a destacar a disponibilização de equipamentos onde os consumidores podem depositar óleos alimentares usados, pilhas usadas e rolhas de cortiça, que serão posteriormente levados para reciclagem. Ao nível da iluminação, a loja dispõe de lâmpadas de baixo consumo, 100% LED e ainda de equipamentos de controlo e redução de potenciais consumos excessivos de água.