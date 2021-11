Inaugurada exposição “Apita o Comboio” no Museu da Vila Velha

Foi inaugurada, no passado sábado, a exposição “Apita o comboio”, no auditório do Museu da Vila Velha, que estará patente até ao dia 6 de dezembro.

O Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus desenvolveu diversos trabalhos subordinados ao tema dos transportes ferroviários, interligando saberes, promovendo conhecimento e alargando horizontes através das artes plásticas.

Esta mostra restabelece a parceria entre o Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus e o Município de Vila Real, através dos Museus de Vila Real, reforçando a identidade do mesmo e favorecendo a multiculturalidade e sinergias diversas.