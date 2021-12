Inaugurada Exposição de Presépios em Mesão Frio

A Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, em Mesão Frio, ‘vestiu-se’ de luz, para receber a quadra natalícia. Com uma iluminação alusiva ao tema «Natal na Avenida», durante a tarde do passado sábado, no mesmo local, foi a vez de inaugurar a 3.ª edição da exposição de presépios. A mostra, que resulta do desafio lançado pela Câmara Municipal de Mesão Frio, a todas as entidades concelhias, conta com um total de 17 presépios expostos ao ar livre e poderá ser visitada até ao Dia de Reis.

Para assinalar o ato inaugural, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio e demais representantes autárquicos, o grupo coral «Mesão (En)canto», da Associação de Mesão Frio, «Os Alio Vírio», interpretou temas musicais natalícios, intercalados por algumas encenações, com personagens e passagens alegóricos à história do nascimento do menino Jesus.

Para além da Câmara Municipal de Mesão Frio, a exposição congrega a participação das cinco Juntas de Freguesia do concelho, do Agrupamento de Escuteiros de Vila Marim, da Casa do Povo de Barqueiros, do União Futebol Clube de Barqueiros, do Sport Clube de Mesão Frio, da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, da Comissão de Proteção de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio, da Associação «Os Alio Vírio», da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, da Delegação de Mesão Frio da Cruz Vermelha Portuguesa, da Associação Génese da Aventura e da Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim.

Em janeiro, os representantes das entidades envolvidas serão reconhecidos pelo Município, pela sua empenhada colaboração, a quem, desde já, a Câmara Municipal agradece, reconhecidamente, por tornarem o nosso natal mais aprazível, dinamizando Mesão Frio como um ponto de atração durante esta época festiva.