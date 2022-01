Inaugurada nova sede da Junta de Freguesia de Guiães

A Junta de Freguesia de Guiães inaugurou, este sábado, a sua nova sede, localizada na antiga escola primária. As instalações, intervencionadas nos últimos sete meses, foram alvo de várias remodelações, ao nível do telhado, do isolamento, entre outros.

Segundo Paulo Correia, presidente da Junta de Freguesia, já há algum tempo que se sentia a necessidade de ter um espaço mais central, perto da população, com condições que permitissem um melhor atendimento.

De facto, a partir da próxima semana, a Junta de Freguesia terá um novo horário de atendimento, estendido por vários dias da semana, disponibilizando um maior leque de serviços, tais como a marcação de consultas e exames a partir da plataforma do Serviço Nacional de Saúde, a renovação da carta, alterações de morada, apoio no preenchimento de documentos, entre outros.

Recorde-se que a Junta de Freguesia estava sediada nas antigas instalações da Caixa Agrícola, um espaço que, segundo Paulo Correia, era “demasiado afastado”.

Cláudia Richard