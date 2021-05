Inaugurado Espaço Cidadão na União de Freguesias de Mouçós e Lamares

Foi inaugurado, esta manhã, o Espaço Cidadão da União de Freguesias de Mouçós e Lamares. A cerimónia contou com a presença da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão; do presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, e do presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Mouçós e Lamares, Hélder Afonso.

“Isto vem no decorrer de vários serviços que a Junta de Freguesia foi criando, como, por exemplo, os CTT, a tele-consulta e a payshop. Este é o último serviço que inauguramos, hoje, para criar uma maior proximidade com a população, evitando deslocações para o centro da cidade”, declarou o presidente da Junta de Freguesia.

No total, desde a sua abertura em novembro, juntamente com o serviço dos CTT, já foram atendidas mais de cinco mil pessoas. Número que, segundo Hélder Afonso é representativo da necessidade que havia em criar este espaço.

Espaços Cidadão são “pilares para a modernização”

Por sua vez, na sua intervenção, Alexandra Leitão referiu que “os Espaços Cidadão são o melhor exemplo de um dos pilares para a modernização”, conjuntamente com a proximidade com os cidadãos, a aposta no digital inclusivo e o desenvolvimento da coesão territorial. Esta proximidade, de facto, fez com que, em plena pandemia, abrissem cerca de 100 Espaços do Cidadão, fazendo com que a meta para 2023, seja alcançada, ainda este mês.

