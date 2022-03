Inaugurado Kitchen Lab no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Amanhã, 16 de março, pelas 16h, vai ser inaugurado o Kitchen Lab no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), um espaço inovador e experimental onde a ligação da gastronomia à saúde será temperada com conhecimento científico. A cerimónia contará com a presença do reitor da UTAD, Emídio Gomes, e da Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento.

Nesta cozinha-laboratório promotora de saúde, os estudantes de Ciências da Nutrição vão pôr as “mãos na massa” e conhecer as principais técnicas de aquisição, armazenamento, preparação e confeção dos alimentos de modo a preservar as propriedades nutricionais e privilegiar a culinária saudável.

O Kitchen Lab está equipado com tecnologia inteligente e inovadora que permite desenvolver as principais práticas da gastronomia a nível nacional e internacional, a experimentação com alimentos e incorporando ferramentas de controlo e desenvolvimento de novos produtos, tais como análise sensorial e elaboração de alimentos especiais (funcionais, sem glúten, dietéticos, etc.), dietas específicas (cremosa, mole, líquida, hipoproteica, vegetariana, etc.) com uma forte aposta no conhecimento da Dieta Mediterrânica, classificada pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade, e na sustentabilidade (redução do desperdício alimentar e utilização consciente dos recursos). A par do ensino e da investigação, o Kitchen Lab vai promover workshops e showcookings sobre a valorização gastronómica dos produtos alimentares autóctones do vale do Douro.