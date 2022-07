Incêndio de Vila Pouca de Aguiar em fase de consolidação

O incêndio que esteve ativo nos últimos dias, nas freguesias de Alfarela de Jales, Vreia de Jales e Tresminas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, não tem neste momento pontos ativos, segundo informação da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

Há, no entanto, duas áreas que inspiram maiores cuidados, pela possibilidade de reacendimentos. Mantém–se as ações de consolidação e de rescaldo previstas com continuidade nas próximas 48 horas se não houver novos reacendimentos, considerando o aumento de temperatura e de vento que se prevê para o dia de hoje.

Recorde-se que ontem o incêndio rural, que lavrava desde a passada quarta-feira, com início em Revel (freguesia de Tresminas), esteve por duas vezes dominado, mas reacendeu nas zonas de Guilhado, junto ao parque eólico, e entre as aldeias de Cidadelha de Jales e Reboredo, numa zona de mato.