Incêndio de Vila Real está em fase de resolução

De acordo com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que se propagava desde domingo, em Vila Real, entrou em fase de resolução esta noite. Todavia, as forças de proteção civil vão manter-se no terreno em operações de rescaldo e de vigilância, de acordo com a Proteção Civil.

Atualmente, estão no local 303 operacionais e 93 meios terrestres.

Recorde-se que este incêndio iniciou-se no domingo na serra do Alvão, na zona da Samardã, e devido ao vento forte e inconstante evoluiu em três frentes.

Para já, as autoridades apontam para uma área ardida na ordem dos 4.500 hectares essencialmente de mato e algum pinhal. Dados que serão atualizados posteriormente.