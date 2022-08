Incêndio de Vila Real está em resolução, mas ainda há “alguns pontos quentes”

O Comandante Operacional Distrital de Vila Real, Miguel Fonseca, confirmou, ao final da manhã, que a luta contra as chamas resultou na extinção do incêndio que lavrava a Serra do Alvão, todavia, os operacionais vão manter-se em alerta para controlar possíveis reacendimentos.

“O incêndio foi dado como dominado a meio da manhã. Neste momento, temos ainda alguns pontos quentes e a estratégia é mantermos os operacionais posicionados junto desses pontos, de forma a evitar que haja qualquer reativação. Caso isso aconteça, podemos rapidamente atuar de forma a não repetir as ignições de ontem”, explicou o Comandante das Operações, realçando que, até ao final do dia de hoje, não será feita qualquer alteração ao atual dispositivo.

No local, segundo a plataforma fogos.pt, estão mobilizados 430 operacionais, 121 viaturas e cinco meios aéreos.

Notícia atualizada às 14h34