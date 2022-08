Incêndio de Vila Real mobiliza 342 operacionais e cinco meios aéreos

Miguel Fonseca, Comandante Operacional Distrital de Vila Real, efetuou um ponto da situação do incêndio na Serra do Alvão que, após estar em fase de conclusão reacendeu-se “de forma intensa”.

O responsável esclareceu que as forças de proteção civil se estão a centrar no controlo da frente que se reativou, privilegiando o flanco que se aproxima da localidade de Lamas de Olo.

“Estamos a tentar reforçar os meios sem fragilizar os demais setores do teatro de operações, tendo em conta que ainda temos alguns pontos quentes dada a vasta área que as chamas percorreram nestes dias. O incêndio a se desenvolve no planalto tem fácil de acesso para os meios aéreos”, relembrou.

Recorde-se que, atualmente, há mais dois incêndios no distrito de Vila Real, um em Mesão Frio e outro em Valpaços, que implicam a divisão dos meios.

Segundo a plataforma fogos.pt, no incêndio da Serra do Alvão, estão mobilizados 342 operacionais, 99 meios terrestres e cinco meios aéreos. Em Mesão Frio, estão no local 118 operacionais, 36 meios terrestres e três meios aéreos.

Por fim, em Valpaços, combatem as chamas 63 operacionais, 19 viaturas e dois meios aéreos.

Notícia atualizada às 16h15