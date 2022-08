Incêndio de Vila Real: reativação inesperada perto de habitações obriga a alteração da estratégia

No final da tarde, ocorreu mais um reacendimento do incêndio na Serra do Alvão que, desta vez, se aproximou de algumas habitações, nomeadamente da localidade de Cravelas.

Segundo Miguel Fonseca, Comandante Operacional Distrital de Vila Real, esta ignição, “inesperada numa área próxima das populações, obrigou as forças de proteção civil a recondicionar os meios e a mudar de estratégia”. “Neste momento, as chamas estão perto de algumas habitações e as medidas foram tomadas para proteger pessoas e bens. Neste momento, as operações estão a decorrer com algum nível de dificuldade, no entanto, não houve necessidade de evacuar a aldeia de Cravelas, nem prevemos que venha a haver. Atualmente, é preferível fazer o confinamento das populações de forma a não criar confusão e os operacionais poderem efetuar o seu trabalho em segurança”, reforçou.

Quanto as previsões para esta noite, Miguel Fonseca confessou que, por um lado, ainda é cedo para prever uma descida das chamas até à cidade e que, por outro, a descida da temperatura pode ser favorável para o combate às chamas.

“As sondições meteorológicas são adversas uma vez que o vento vai intensificar-se, mas esperamos que com a descida de temperatura se desloque para um local mais favorável ao combate das chamas. Contamos com uma área queimada do ano anterior e acreditamos que o combate vai decorrer favoravelmente”, concluiu.

Tendo em conta a evolução do incêndio, o comandante explicou que aguardam reforços, relembrando que há três ocorrências com um nível de dificuldade muito alto no distrito.

Segundo a plataforma fogos.pt, estão mobilizados 389 operacionais e 115 viaturas.

Notícia atualizada às 21h10

Fotografia de arquivo