Incêndio de Vila Real: “vento continua a ser um inimigo”

Pelas 18h00, o vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favaios, efetuou um ponto da situação em que confessou que esta segunda ignição “é incompreensível”. “Depois de haver uma fase de resolução acontecer esta segunda ignição é incompreensível, nomeadamente com uma força como esta. Parece-nos no mínimo estranho, mas não me vou pronunciar sobre isso”, esclareceu, acrescentando que, felizmente, os agentes da proteção civil no terreno agiram rapidamente.

Ainda que a evolução do incêndio, até ao momento, tenha sido favorável, o vento continua a ser inimigo dos agentes da proteção civil: “Continuamos com um grande inimigo. O vento tem influenciado a direção e a força das chamas”, acrescentou.

No local, estão mobilizados 355 operacionais, 102 viaturas e quatro meios aéreos que, recorde-se, com a chegada da noite, deixarão de prestar apoio.

Notícia atualizada às 18h55