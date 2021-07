Incêndio deflagrou na oficina da Citroën de Vila Real

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira no armazém do concessionário da Citroën, na Zona Industrial de Vila Real. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real declarou à Agência Lusa que o alerta foi dado às 4h28 e que dois bombeiros tiveram de ser assistidos por inalação de fumos.

A mesma fonte adiantou que o incêndio atingiu apenas as oficinas da Citroën, mas não o stand de automóveis, desconhecendo-se para já as causa do fogo. Às 6h50 estavam no local 35 operacionais, com o apoio de 12 veículos.