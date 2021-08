Incêndio destruiu habitação devoluta no centro da cidade

Um incêndio, que deflagrou esta manhã, destruiu uma habitação devoluta no centro da cidade de Vila Real. O incêndio, que teve início por volta das 12h50, ocorreu na Rua Nova, numa zona habitacional, próximo do acesso ao estacionamento exterior do antigo Supermercado Miracorgo. Não se registaram feridos, apenas danos materiais.

O incêndio urbano, que atingiu um edifício degradado e devoluto, ficou controlado por volta das 14 horas, depois de acorrerem ao local dezenas de operacionais, de duas corporações locais (Cruz Branca e Cruz Verde), apoiados por diversos veículos e um helicóptero ligeiro. No local, estiveram, ainda, a PSP de Vila Real, a Proteção Civil e elementos da EDP.

A preocupação das autoridades foi evitar que as chamas alastrem às habitações contíguas, através de um ataque rápido e musculado. As pessoas foram retiradas de imediato das imediações. O edifício atingido pelas chamas foi, inclusive, avaliado por se encontrar em risco de ruir.

As origens do incêndio são desconhecidas e não há, neste momento, qualquer suspeita de crime, segundo fonte policial. Apesar de a casa se encontrar abandonada na altura do incêndio, há, no entanto, suspeitas de ocupação ilegal.