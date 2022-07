Um incêndio no concelho de Chaves, que deflagrou na localidade de Bustelo, por volta das 14h35, está a mobilizar 135 operacionais de várias corporações do distrito, apoiados por 41 meios terrestres. Durante a tarde chegar a estar no teatro de operações dois meios aéreos.

O incêndio está a consumir uma zona de mato e encontra-se próximo da Zona Industrial de Chaves, na zona de Outeiro Seco.

Atualizado às 23h.

Foto de arquivo.