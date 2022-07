Incêndio em Chaves não dá tréguas e já atingiu habitações

O incêndio que lavra no concelho de Chaves está com várias frentes ativas, mais de 300 operacionais, entre eles bombeiros de várias corporações da região, apoiados por cerca de uma centenas de veículos.

O fogo rural teve início na localidade de Bustelo, ontem à tarde. Esteve praticamente dominado durante a madrugada, mas dois reacendimentos durante o dia de hoje levaram a um reforço do meios no terreno. Ao final da tarde, oito aeronaves ajudavam no combate às chamas.

O incêndio ameaçou, ao final da tarde, as localidades de Vilela Seca, Vila Meã e Torre de Ervededo, no concelho de Chaves, e chegou mesmo a destruir habitações.

As populações das localidades afetadas foram obrigados a deixar as suas casas. A GNR está a controlar o acesso às aldeia, para impedir que populares se coloquem em risco. A EM 57, que liga Chaves a Montalegre, foi também cortada.

As chamas estiveram, ainda, próximas da zona industrial de Chaves, onde foi instalado um posto de comando da Proteção Civil Distrital.