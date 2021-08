Incêndio em habitação no centro de Vila Real

Um incêndio urbano está a consumir uma habitação no centro da cidade de Vila Real, na Rua Nova. O alerta foi dado às 12h55 e sabe-se que se trata de um edifício degradado ou devoluto no centro da sede de concelho, próximo do estacionamento exterior do antigo Supermercado Miracorgo.

Segundo dados da Proteção Civil, estão neste momento no local 23 operacionais do corpo de Bombeiros, apoiados por sete viaturas e um meio aéreo, mais concretamente um helicóptero ligeiro.

A preocupação das autoridades é evitar que as chamas alastrem às habitações contíguas.

Atualizado às 13h40.