Incêndio em habitações leva ao corte de ruas no Bairro dos Ferreiros

Um incêndio urbano ocorrido na noite desta terça-feira, no Bairro dos Ferreiros, em Vila Real, levou ao corte do trânsito em duas ruas. “Devido a um incêndio, o Município informa que a Rua do Prado e a Rua de Santa Marta, no Bairro dos Ferreiros, se encontram encerradas ao trânsito até serem salvaguardadas todas as condições de segurança. Lamentamos todos os inconvenientes causados por esta situação”, informou a autarquia.

O incêndio teve início por volta das 21h22 de terça-feira, numa habitação devoluta, tendo-se alastrado, mais tarde, para outra habitação. No combate às chamas, um bombeiro ficou ferido sem gravidade.

O Comandante dos Bombeiros da Cruz Verde – Vila Real, Vitorino Cardoso, em declarações à comunicação social, confirmou que “o incêndio teve início numa casa devoluta, mais pequena, e que, depois de passar para outra habitação, ganhou “maiores proporções”. “Fomos ativados para um incêndio urbano o Bairro dos Ferreiros. O incêndio começou numa casa devoluta, fizemos o primeiro ataque e, a partir daí, o incêndio começou a ganhar proporções”, informou.

Vitorino Cardoso acrescentou que “a grande preocupação dos bombeiros, além do combate direto às chamas, foi de criar uma linha que evitasse a propagação para as casas contíguas”, reconhecendo que se tratou de habitações antigas, com bastante material inflamável.

No local estiveram 37 operacionais, na sua maioria bombeiros, apoiados por 13 viaturas.

Fotos: Universidade FM