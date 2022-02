Incêndio em habituação causa duas mortes em Chaves

Duas mulheres morreram, na última noite, num incêndio urbano em Vilarinho da Raia, no concelho de Chaves. As vítimas tinham 97 e 55 anos.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves, acionados por volta das 00h30 desta terça-feira, a tragédia aconteceu na sequência de uma explosão numa habitação.

À chegada dos bombeiros, a casa já estava dominada pelas chamas e não foi possível a entrada dos elementos da corporação, para retirar as duas mulheres, mãe e filha.

As autoridades encontram-se a investigar as causas do incêndio. No local estiveram dez operacionais, apoiados por três viaturas, duas ambulâncias e a VMER.