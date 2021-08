Incêndio em Santa Valha em fase de conclusão

O incêndio que deflagrou ontem em Santa Valha, na freguesia do concelho de Valpaços (com início na aldeia de Pardelinha), está em fase de conclusão, nesta manhã, estando, no local, em permanência, 94 operacionais, apoiados por 26 viaturas.

O incêndio, que deflagrou por volta das 16h24 de domingo, chegou a queimar culturas agrícolas, como vinhas e olivais, e ainda ameaçou habitações na freguesia, o que levou a população a intervir com a orientação dos bombeiros presentes no local. Um estaleiro de construção civil, com várias máquinas no interior, foi, inclusive, consumido pelas chamas.

Recorde-se que, no teatro de operações, de acordo com informações da Proteção Civil, ao final da tarde de ontem, estavam a combater o incêndio cerca de 120 operacionais, apoiados por três dezenas de veículos e três meios aéreos.