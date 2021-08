Incêndio em Valpaços mobiliza 119 operacionais

Um incêndio está a lavrar, desde as 16h24 deste domingo, numa área de mato em Pardelinha, na freguesia de Santa Valha, concelho de Valpaços.

De acordo com informações da Proteção Civil, no local estão 119 operacionais, na sua maioria bombeiros, apoiados por 33 viaturas e um meio aéreo. Neste incêndio, chegaram a combater as chamas, em simultâneo, dois aviões anfíbios médios e um helicóptero ligeiro. Apenas o helicóptero se mantém, neste momento, no teatro de operações.

Apesar de ainda não estar dominado, o fogo não está a ameaçar habitações, confirmou fonte dos bombeiros valpacenses. Este é o incêndio que mais meios mobiliza no país, neste momento.

Além do incêndio em Valpaços, há mais dois que mobilizam, cada um, cerca de uma dezena de operacionais. Um em Leirós, concelho de Vila Real, e outro em Boticas.

Notícia atualizada às 19h45.