Incêndio em Vila Real: área ardida ronda os seis mil hectares

Esta manhã, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, efetuou mais um ponto da situação após a noite de combate ao incêndio na Serra do Marão que se aproximou perigosamente de algumas habitações.

Atualmente, “apesar de aparentemente tudo estar controlado”, ainda existe o risco de reacendimento, daí as forças de proteção civil terem de se manter em alerta.

“Ontem, durante o dia, em sequência do aumento da temperatura, do vento e do facto dos materiais estarem muito secos, tivemos vários reacendimentos. O dispositivo foi capaz de responder, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita entrega.

Profundo agradecimento à autoridade de emergência e proteção civil que está a comandar o combate a este incêndio”, agradeceu o autarca.

Sobre a área ardida, Rui Santos esclareceu que as chamas consumiram cerca de seis mil hectares, provocando “prejuízos consideráveis” que serão apresentados, esta tarde, numa reunião com a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Nessa reunião serão, ainda, “definidos caminhos para o futuro, no sentido de compensar aqueles que sofreram com este incêndio e precisa de ajuda”.

O presidente vila-realense relembrou, por fim, que a preocupação central é a mesma que a da passada segunda-feira: manter vigilância e ter capacidade para, em função daquilo que possa surgir, reagir e controlar este incêndio até à extinção.

Segundo a plataforma fogos.pt, o incêndio está em resolução e estão mobilizados 348 operacionais, 97 viaturas e dois meios aéreos.

Notícia atualizada às 12h07