Incêndio em Vila Real: autarca preocupado com reacendimentos durante a tarde

Esta manhã, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, mostrou-se preocupado com as previsões meteorológicas desta tarde, uma vez que anunciam a subida das temperaturas e o aumento da intensidade do vento, principalmente a partir das 15h00.

“Estamos preocupados com a possibilidade de surgirem reacendimentos. O trabalho realizado durante a noite pelas forças de proteção civil foi absolutamente extraordinário, dado que permitiu uma evolução muito favorável da situação, mas mantemos o alerta”, sublinhou o presidente.

Atualmente, as chamas têm três frentes, distribuídas por Vila Pouca de Aguiar, Mouçós e Alvão. Segundo o autarca vila-realense, as duas primeiras estão em consolidação, sendo a mais preocupante a frente do Alvão que, apesar de estar a evoluir favoravelmente, ainda não foi consolidada.

No local, estão cerca de 440 operacionais, 130 meios terrestres e sete meios aéreos, dois dos quais são dois aparelhos gregos que graças ao mecanismo de apoio europeu entraram nesta frente de combate.

CR