Incêndio em Vila Real está dominado

Em Vila Real, após o reacendimento de ontem, o incêndio foi finalmente dominado. Fonte da Câmara Municipal informou que a “não houve novas ocorrências”.

“Neste momento, procede-se ao reposicionamento de meios no terreno e à consolidação da situação de Cravelas, para evitar novos reacendimentos”, informou a autarquia.

De referir que o incêndio, que teve início na Samardã, no passado domingo, mobilizou centenas de meios de várias corporações do país. Ao longo de quatro dias, incêndio consumiu 6 mil hectares de mato e pinhal, a maioria no Parque Natural do Alvão.

“Temos cerca de 6 mil hectares de área ardida. É muito e é preocupante, os prejuízos são, obviamente, consideráveis”, afirmou Rui Santos, no posto de comando instalado na aldeia de Benagouro. O autarca disse que os prejuízos ainda não foram contabilizados, nomeadamente a área afetada do Parque Natural do Alvão, mas destacou o facto de nenhuma casa de primeira habitação ter sido atingida.

População e autarcas locais suspeitam de fogo posto nesta ocorrência que já está a ser investigada pela Polícia Judiciária (PJ). No combate a esta ocorrência houve sete feridos ligeiros, seis bombeiros e um civil.

No local, segundo a plataforma Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão 305 operacionais e 82 viaturas.

Notícia atualizada às 09h24