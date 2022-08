Incêndio em Vila Real mobiliza 450 operacionais e trabalhos “evoluem favoravelmente”

O incêndio que se iniciou em Samardã, na serra do Alvão, na manhã deste domingo, tem, atualmente, três frentes na zona do Alvão, duas das quais estão praticamente consolidadas. De acordo com o Comando de Proteção Civil, os trabalhos evoluem favoravelmente.

Neste momento, segundo a plataforma fogos.pt, o combate às chamas está a mobilizar 450 operacionais, 130 meios terrestres e sete meios aéreos.

Recorde-se que, ontem, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, mostrou-se preocupado com Samardã, Benagouro e Vilarinho da Samardã devido ao avanço rápido das chamas que, segundo o autarca, tiveram “de certeza absoluta mão humana”.

Notícia atualizada às 09h:29

Fotografia de arquivo