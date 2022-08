Incêndio em Vila Real: reacendimentos continuam no centro das preocupações

Ao final da tarde, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, voltou a fazer um ponto da situação relativamente ao incêndio que lavra desde a manhã de domingo.

Tal como previsto de manhã, ocorreram alguns reacendimentos que, entretanto, foram controlados. Todavia, com a chegada da noite, as novas ignições continuam a ser uma preocupação das forças de proteção civil, uma vez que os meios aéreos deixarão de poder atuar. “Durante o dia, temos a possibilidade de recorrer aos meios aéreos, bem como efetuar o posicionamento de meios terrestre no combate. De noite, os reacendimentos serão mais difíceis de controlar”, explicou o autarca vila-realense.

Segundo Rui Santos, a frente de Vila Pouca de Aguiar e a frente de Mouçós estavam praticamente extintas, no entanto, ainda há risco de reacendimentos. “As três frentes caminham para a extinção do incêndio, mas, a qualquer momento, surgem novas ignições que se tornam verdadeiramente perigosas”, reforçou.

O presidente vila-realense esclareceu, ainda, que será necessário manter os meios no terreno durante os próximos dois dias e meio, uma vez que a atenção “tem de ser permanente”.

De realçar que, após um reforço dos meios, estão mobilizados 521 operacionais, 149 meios terrestres e 9 meios aéreos.

Notícia atualizada às 18h:17

CR