Um incêndio na zona da Campeã, junto à serra do Marão, está a mobilizar, neste momento, 78 operacionais, apoiados no terreno por 23 viaturas e dois meios aéreos. Os Bombeiros da Cruz Branca – Vila Real estão a comandar as operações no local.

O incêndio, em zona de mato, teve início por volta das 14 horas desta sexta-feira.

Atualizado às 14h.