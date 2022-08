Incêndio no Marão continua ativo e com seis meios aéreos

Um incêndio na Serra do Marão, que lavra desde a noite de sábado, tinha sido dado como extinto na noite de domingo, mas sofreu uma reativação na madrugada de hoje.

No local estão 84 operacionais, apoiados por 22 viaturas e seis meios aéreos, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O fogo está a consumir uma área de povoamento florestal. O combate tem sido dificultado pelo incêndio estar a lavrar em zonas de difícil acesso.

De acordo com o segundo comandante operacional distrital (CODIS), o incêndio não está a colocar populações ou habitações em risco, por ocorrer “só na montanha, na parte mais alta da Serra do Marão”, perto das turbinas eólicas, já perto do distrito do Porto.