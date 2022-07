Incêndio que começou em Murça já chegou ao concelho de Vila Pouca de Aguiar

O incêndio que se iniciou esta tarde no concelho de Murça, e que avançou para o concelho de Vila Pouca de Aguiar, tem já uma frente ativa de vários quilómetros, ameaçando várias instalações agrícolas e, por proximidade, as aldeias de Reboredo e de Vales.

No que concerne ao combate, os únicos operacionais presentes são da corporação de Vila Pouca de Aguiar, tendo o comandante Hugo Silva solicitando reforços. No terreno estão 29 bombeiros, apoiados por 9 viaturas.

Neste momento, o presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado, que também está no local, acabou de falar com o Comandante da Proteção Civil Distrital, Miguel Fonseca, reforçando a preocupação do comandante dos bombeiros aguiarenses, tendo-lhe sido referido pelo comandante distrital que haveria equipas em deslocação para Vila Pouca de Aguiar.