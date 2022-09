Incêndios: Governo inclui mais 11 freguesias do distrito de Vila Real na lista de apoios aos agricultores

O Governo voltou a alargar a lista de freguesias afetadas pelos incêndios cujos agricultores podem recorrer ao mecanismo de apoio para a alimentação animal. Foram incluídas na lista mais 64 freguesias de 24 concelhos. Do distrito de Vila Real foram incluídas 11.

Os incêndios que deflagraram nos últimos meses provocaram a destruição de muitos pastos utilizados para a alimentação animal, obrigando à aquisição de alimentos substitutos no mercado e conduzindo ao aumento inesperado dos custos de produção desses agricultores.

Neste contexto, o Ministério da Agricultura e da Alimentação criou um apoio extraordinário aos produtores pecuários com vista à compensação do aumento dos custos de produção, com uma dotação de 500 mil euros.

A apresentação das candidaturas pode ser feita no portal do IFAP (www.ifap.pt). As novas freguesias incluídas são: Alvadia (Ribeira de Pena), Ervões, Rio Torto, Valpaços e Sanfins e Vassal (Valpaços), Adoufe e Vilarinho da Samardã, Borbela e Lamas de Olo, Mouçós e Lamares, São Tomé do Castelo e Justes e Vila Marim (Vila Real) e Telões (Vila Pouca de Aguiar).

A Portaria n.º 205-B/2022, de 16 de agosto, cria um apoio extraordinário a atribuir aos agricultores cujos efetivos pecuários foram afetados pelos incêndios ocorridos no território continental e regulamenta as respetivas condições de atribuição.