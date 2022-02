Infantis do GCVR conquistam nove pódios no III Meeting Internacional de Leiria

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por seis atletas na Seleção Regional da Associação Regional de Natação do Nordeste que marcou presença no III Meeting Internacional de Leiria, competição realizada entre 12 e 13 de fevereiro e na qual estiveram presentes 178 atletas em representação de 27 clubes. Beatriz Igrejas, Maria Braz, Leonor Silva, Miguel Carvalho, Miguel Encarnação e Tiago Fernandes estiveram em excelente plano ao conquistar nove pódios e vários recordes pessoais que deram uma contribuição preciosa para que a Seleção Regional da ARNN conquistasse o 3º lugar por equipas com um total de 289 pontos.

Em femininos Infantis A, Leonor Silva venceu a final A dos 100 Mariposa, foi 2ª na final A dos 100 Costas e 3ª na final A dos 100 Livres. Maria Braz venceu a final A dos 100 Bruços, foi 3ª na final A dos 200 Estilos e 1ª na final B dos 100 Costas. Beatriz Igrejas nadou a prova de 100 Bruços onde foi 18ª. Em masculinos Infantis A, Tiago Fernandes venceu a final A dos 100 Bruços, 2º na final A dos 100 Livres, 1º na final B dos 100 Costas e ainda 2º na final B dos 100 Mariposa. Miguel Encarnação foi 5º na final B dos 100 Livres, 7º na final B dos 100 Costas e 8º na final B dos 200 Estilos. Em Infantis B, Miguel Carvalho foi 5º na final A dos 100 Bruços, 2º na final B dos 100 Livres e 3º na final B dos 100 Costas. Nas provas de estafetas, Maria Braz, Leonor Silva e Miguel Carvalho integraram os 4×50 metros Estilos onde a Seleção Regional ARNN ficou no 2º lugar, enquanto na prova de 4×50 metros Livres Leonor Silva e Miguel Carvalho contribuíram para o 3º lugar.

Os atletas Infantis do GCVR tiveram assim oportunidade de participar numa competição de alto nível dentro da sua categoria e obtendo resultados de destaque, que permite dar um importante salto na sua evolução na modalidade.

Luís Pinto