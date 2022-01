Infantis do GCVR em destaque no torneio de inverno de absolutos de Natação

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Torneio de Inverno de Absolutos, competição que se realizou na Piscina Municipal de Vila Real nos dias 15 e 16 de janeiro. Da parte do GCVR competiram 25 atletas em três categorias: Beatriz Igrejas, Leonor Silva, Maria Mesquita, Maria Braz, Maria Poeta, Duarte Frutuoso, Miguel Encarnação, Miguel Carvalho, Tiago Fernandes (Infantis), Maria Mina, Maria Pereira, Eduardo Oliveira, Eduardo Yakubenko, Gonçalo Igrejas, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, Rafael Fialho, Rodrigo Silva, Tomás Regadas (Juvenis), Francisca Pinheiro, Carolina Eira, Maria Correia, Maria Machado, Bernardo Luz, José Pedro Nunes (Absolutos). Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao registar um total de 64 classificações de pódio (35 de primeiro, 17 de segundo e 12 de terceiro lugar) e um total de 68 recordes pessoais.

Nesta competição, a destacar a prestação dos atletas da categoria de Infantis: Miguel Carvalho conquistou mínimo para o Zonal de Infantis e para o Nacional de Infantis nas provas de 100 e 200 Livres, assegurando assim o apuramento para estas duas competições; Beatriz Igrejas conquistou mínimo para o Zonal de Infantis nas provas de 200 e 400 Livres, enquanto Maria Poeta conquistou mínimo na prova de 400 Livres, estando as duas atletas já apuradas para a competição; Maria Mesquita conquistou mínimo para o Zonal de Infantis na prova de 400 Livres, estando já muito próxima de assegurar a presença na competição.

Ao nível das classificações de pódio, a destacar os atletas que lideraram as categorias: em Infantis, Tiago Fernandes, com quatro primeiros lugares e ainda, Leonor Silva e Maria Braz, ambas com quatro primeiros lugares; em Juvenis, Maria Mina com três primeiros lugares, e Herman Kovalchuk com três primeiros lugares e um segundo.

Esta foi uma competição bem-sucedida por parte dos atletas do GCVR, que serviu para avaliar a evolução dos nadadores do clube que, pelos 68 recordes pessoais efetuados, se revelou excelente e que ainda contou com vários mínimos na categoria de Infantis.