Inferno, de Pedro Eiras, vence Prémio Literário António Cabral 2021

O júri do Prémio Literário António Cabral – 2021, constituído por Isabel Alves e José Eduardo Reis, professores do Departamento de Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e Maria Hercília Agarez, escritora, acaba de divulgar a sua decisão sobre a obra vencedora. Trata-se de Inferno, de Pedro Eiras. A decisão foi tomada por unanimidade.

Segundo o júri, é «uma experiência poética fortemente original e inventiva, uma obra onde confluem registos discursivos de vária proveniência — erudito, prosaico, metafísico, literário — para retratar o falível, vulnerável e destrutivo potencial da mente e da acção humanas.»

O Prémio foi instituído pela Câmara Municipal de Vila Real e é organizado pelo Grémio Literário Vila-Realense. É bienal e tem uma dotação de 5.000 euros. A sessão de entrega deve ter lugar no dia 16 de Outubro, uma semana antes do 14.º aniversário da morte do grande poeta duriense António Cabral, patrono do Prémio. Concorreram ao Prémio Literário António Cabral /2021 cerca de 60 obras, muitas delas de nomes consagrados da nossa poesia.