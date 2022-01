Infraestruturas de Portugal investe 1,8 milhões no concelho de Mesão Fio

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou dois concursos públicos, para intervenções na Linha do Douro, nos quais está incluída a renovação da ponte de Sermanha, no lugar do Granjão, na freguesia de Vila Marim, pertencente ao concelho de Mesão Frio. A empreitada terá o prazo de execução de 210 dias e foi lançada pelo valor base de 1,8 milhões de euros. Está ainda previsto um outro investimento de 950 mil euros, para a reabilitação estrutural do túnel de Bagaúste, em Peso da Régua.

A intervenção na ponte de Sermanha visa a “remoção integral do atual revestimento anticorrosivo, com substituição de peças que apresentem perda de secção por corrosão e aplicação de novo esquema de pintura para um novo ciclo de vida”. A operação abrange, ainda, uma adaptação da estrutura da ponte com a instalação de guarda-corpos no passadiço central.

Com esta operação, a IP visa reforçar as condições de segurança existentes e os níveis de desempenho desta infraestrutura.

GC CMMF