Iniciativa “Igualdade de género e empreendedorismo feminino” promovida em Mesão Frio

Naquele que foi o segundo dia consecutivo do programa de atividades da «Semana Municipal para a igualdade», no dia 27 de outubro, o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 4G «Porta D’Ouro», em parceria com a Câmara Municipal de Mesão Frio, dinamizou a iniciativa «Igualdade de género e empreendedorismo feminino», promovida pela Betweien, empresa que se dedica ao desenvolvimento de projetos educativos e de recursos pedagógicos.

A ação online, que foi transmitida nas instalações do CLDS, destinou-se a mulheres do concelho de Mesão Frio que, cumulativamente estão desempregadas, com o objetivo de lhes conferir as competências necessárias para uma atitude empreendedora, incentivá-las a melhorar as suas competências profissionais e proporcionar-lhes um espaço de criatividade e reflexão.

O CLDS e a Câmara Municipal de Mesão Frio procuraram, desta forma, demonstrar às mulheres presentes, que o empreendedorismo feminino é uma realidade cada vez mais consistente e que as oportunidades profissionais existem para todos os géneros. Através da apresentação de apoios financeiros e de casos concretos, designadamente de empresas que se tornaram autênticos sucessos nacionais e internacionais, o repto empreendedor ficou patente na plateia feminina.

Fonte: CM Mesão Frio