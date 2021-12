Iniciativa Liberal entregou listas às Eleições Legislativas

A Iniciativa Liberal (IL) entregou, na passada semana, a lista candidata às Eleições Legislativas 2022 no Tribunal Constitucional de Vila Real. A lista foi entregue pelo mandatário, Luís Filipe Baldeia, e pelo diretor de Campanha, Pedro João Ermida.

O Coordenador do Núcleo de Vila Real da Iniciativa Liberal, João Paulo Guedes, classifica a lista como sendo representativa do distrito com “agentes recém-chegados ao mundo da política, mas com vontade e ideias”.

Joana Magalhães Ferreira, médica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, é a cabeça de lista da Iniciativa Liberal por Vila Real, fazendo ainda parte da lista João Paulo Guedes, Luís Filipe Pimentel, Maria João Cabral e Pedro Ermida Ferreira.

O líder do partido, João Cotrim de Figueiredo, vai estar no dia 28 de dezembro em Vila Real para uma ação de campanha.