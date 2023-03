Iniciativa Med on Tour passou por Vila Real

A iniciativa Med on Tour, da Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, voltou a Vila Real entre os dias 3 e 5 de março.

Depois de, no ano passado, terem sido realizadas palestras para alunos na Escola de S. Pedro e visitas às localidades de Gontães e Guiães, este ano 8 estudantes de Medicina falaram aos alunos da Escola Diogo Cão e das Escolas Profissionais Agostinho Roseta e NERVIR e realizaram rastreios à população em Justes e Lamas d’Olo, terminando no domingo em plena Av. Carvalho Araújo.

Ana Patrícia Costa, estudante do 4º ano, testemunhou que “Ter tido a oportunidade de realizar o projeto Med on Tour no Município de Vila Real foi, de facto, das experiências mais gratificantes de que já fiz parte. Tanto eu como todos os meus colegas ficámos marcados pela simpatia da população, pela hospitalidade e disponibilidade para ajudar.

Os rastreios e as palestras dadas nas escolas foram imensamente recompensadores e saímos desta experiência com a esperança de termos ajudado os residentes de Vila Real no melhor das nossas capacidades. Repetiríamos a experiência sem qualquer hesitação!”

No encerramento da iniciativa a Vereadora do Pelouro da Saúde, Mara Minhava, agradeceu a parceria entre a Associação de Estudantes do ICBAS, as Escolas de Diogo Cão, Agostinho Roseta e NERVIR e as Juntas de Freguesia de S. Tomé do Castelo e Justes e Borbela e Lamas d’Olo, reiterando a disponibilidade do Município para a repetir em anos futuros e, mesmo, para a alargar a estudantes de Enfermagem da UTAD, reforçando a utilidade da Unidade Móvel de Saúde.

GC CM