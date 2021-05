Iniciativa “Multiplicadores Juniores” marcou arranque da Semana Europeia da Juventude em Vila Real

Arrancou em Vila Real a Semana Europeia da Juventude com a iniciativa “Multiplicadores Juniores” que será dinamizada pelos presidentes das Associações de Estudantes das Escolas Profissionais, Agrupamentos de Escolas do concelho de Vila Real e Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Este ano, devido à pandemia, os jovens foram desafiados a divulgar as iniciativas e programas da Semana Europeia da Juventude dentro da sua própria comunidade escolar.

A Semana Europeia da Juventude, que decorre de 24 a 30 de maio, é subordinada ao tema «O nosso futuro nas nossas mãos». Ao longo destes sete dias os jovens europeus terão a oportunidade de debater as questões que os preocupam, serão dadas a conhecer as oportunidades existentes no seio da União Europeia e celebradas histórias de sucesso.