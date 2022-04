Boticas: Iniciativa Páscoa Viva dinamizou centro da vila

Após o interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, a Praça do Município foi palco, nos dias 9 e 10 de abril, da iniciativa “Cantinho da Páscoa”, inserida no projeto Páscoa Viva, organizado pela Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, com o apoio da Câmara Municipal de Boticas.

A iniciativa contou, à semelhança de edições anteriores, com a participação dos comerciantes locais que saíram à rua para dinamizar o comércio tradicional local, através da venda de diversos produtos e artigos, sendo que a componente gastronómica também foi um dos pontos fortes do evento, permitindo aos visitantes degustar o que de melhor há e se faz no Concelho de Boticas.

Ao logo dos dias realizaram-se diversas atividades, desde o “Workshop de Folar”, o “Atelier de Páscoa”, passando pelas pinturas faciais e pelos insufláveis e, ainda, a “Caça ao Ovo”, o momento mais aguardado por miúdos e graúdos.

Além disso, não faltou animação de rua e muita música, com as atuações dos “Pequenos da Gaita”, dos “Back to the Hits”, grupo constituído por artistas da região que inauguram um conjunto de espetáculos inseridos no projeto ArtFest, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), e ainda do grupo musical “Radikal Show”.

A iniciativa terminou com a tradicional degustação do “Folar Gigante”, com cerca de 100 metros de comprimento, confecionado por padarias do Concelho e motivo de atração de milhares de pessoas à Praça do Município.

O momento simbólico do corte do folar contou com a presença do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, do Presidente da Associação Empresarial Botiquense, Paulo Aleixo, do Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira, e dos responsáveis pelas padarias envolvidas na confeção do folar.

Segundo o autarca “este tipo de iniciativas são fundamentais para promover e divulgar a nossa terra, sendo que os objetivos principais deste tipo de ações passam por atrair mais gente à vila de Boticas e, simultaneamente, dinamizar o comércio tradicional, contribuindo para a recuperação económica dos empresários locais”.

GC da CM de Boticas