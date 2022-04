Iniciativa solidária entrega brinquedos ao Serviço de Pediatria do CHTMAD

O Serviço de Pediatria recebeu, na manhã do passado dia 31 de março, uma oferta de brinquedos para as crianças das três unidades hospitalares do CHTMAD.

A iniciativa partiu da Câmara Municipal de Vila Real, em modo de parceria e solidariedade com a Continental, empresa multinacional com um centro de produção em Vila Real, tendo como objetivo arrancar sorrisos às “nossas” crianças nos dias dos seus aniversários e/ou datas comemorativas.

O Conselho de Administração agradece todo o empenho e apoio a este serviço e, consequentemente, a esta Instituição.