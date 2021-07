Início da construção da Unidade de Armazenamento de Gás Natural em Mondim de Basto

O Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, esteve hoje em Mondim de Basto para assinalar o arranque da obra de fornecimento de gás natural ao concelho de Mondim de Basto.

A distribuição de gás natural chega a este concelho pela mão da Sonorgás, empresa do grupo Dourogás, que aqui vai investir mais de 3,3 milhões de euros na construção da Unidade Autónoma de Gaseificação ─ UAG e na rede de distribuição domiciliária com cerca de 20 quilómetros, para servir aproximadamente 2000 clientes, entre domésticos, serviços e indústria.

A Câmara Municipal, aproveitando as intervenções realizadas na via pública no âmbito das obras de Saneamento da Freguesia de S. Cristóvão de Mondim e de Regeneração da Reta da Pena, articulou com a empresa Sonorgás para que a instalação da rede de gás pudesse acontecer em simultâneo com os referidos trabalhos, evitando assim mais transtornos para os residentes e para as pessoas que circulam nas vias municipais.

O Gás Natural é um combustível proveniente de matéria orgânica fóssil que possui propriedades físico-químicas que lhe conferem inúmeras vantagens, com uma combustão uniforme e muito eficiente.

A Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Teresa Rabiço, considera tratar-se de uma mais-valia para quem vive no concelho, mas também para quem pretende estabelecer projetos produtivos na região, por se tratar de uma fonte mais eficiente e mais barata que oferece modernidade, conforto e segurança.

Sendo o menos poluente de todos os gases combustíveis, o investimento no gás natural permite ao Município de Mondim de Basto prosseguir com as suas políticas ambientais, que aliam a ecologia à eficiência.